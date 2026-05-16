Estudiante BUAP clasifica a Olimpiada Nacional de Taekwondo

El estudiante de la Facultad de Administración de la BUAP, Eduardo Solano Martínez, clasificó a la Olimpiada Nacional de Taekwondo que se llevará a cabo en Tlaxcala del 17 al 23 de mayo.

El universitario consiguió su pase tras imponerse en dos combates durante la fase regional avalada por la CONADE, donde enfrentó a representantes del IMSS y de la UNAM.

En la competencia participaron taekwondoínes de la región V, integrada por los estados de Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Puebla.

Con este resultado, Eduardo Solano Martínez representará a la BUAP en la justa nacional que reunirá a los mejores exponentes del país en esta disciplina.

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