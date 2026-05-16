Armenta entrega apoyos al campo y artesanos en El Seco

“Ahora que soy gobernador de Puebla, me toca servirles a ustedes”, manifestó Alejandro Armenta Mier ante más de mil habitantes de San Salvador el Seco, donde encabezó un evento de entrega de 638 insumos equivalentes a 3 mil 828 sacos de fertilizante y más de 500 mil pesos de recursos en apoyo para las y los artesanos.

Aseguró que, a través del programa de Obra Comunitaria, pavimentación de carreteras, apoyo al campo y a las escuelas, la administración estatal que preside genera riqueza comunitaria y bienestar para las y los poblanos.

Al recibir una réplica de la Copa del Mundo y del Escudo del Estado de Puebla, elaboradas en piedra por artesanos de El Seco, el ejecutivo anunció que este año serán apoyadas con paneles solares 30 familias dedicadas a esta actividad, con el propósito de que reduzcan hasta en 80 por ciento su consumo de energía eléctrica. Asimismo, señaló que también serán respaldadas las sociedades de pozo agrícola para disminuir los costos de electricidad en el campo poblano.

En el rubro educativo, el titular del Ejecutivo exhortó a todas las escuelas de San Salvador el Seco, Soltepec, Felipe Ángeles y Mazapiltepec de Juárez a participar en el programa de Obra Comunitaria, ya que el Gobierno del Estado tiene como prioridad el apoyo a la educación y a la comunidad escolar.

Informó que este año iniciará la construcción de la carretera de doble carril en los tramos Acatzingo-Felipe Ángeles, Felipe Ángeles-La Vía y La Vía-El Seco, hasta llegar a Zacatepec. Asimismo, se comprometió a realizar, mediante el programa de Obra Comunitaria, la perforación de un pozo en la localidad de Santa María Coatepec, para atender la falta de agua que enfrenta la población.

El coordinador de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, informó que entregaron un apoyo de 585 mil pesos para las y los artesanos en el municipio y que continúen con su actividad. Recordó que en 2025 contaron con 22 proyectos en el municipio con los Módulos de Maquinaria, donde atendieron módulos de baño, adoquinamientos, un centro comunitario, tres drenajes, líneas de agua potable y canchas deportivas, todo con una inversión de cuatro millones de pesos.

La subsecretaria de Desarrollo Rural, Ana Sharey Eulogio Aguilar, informó que los 638 apoyos del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción del Campo representan esperanza, confianza y respaldo para miles de familias que viven del campo. “El gobernador demuestra con hechos el compromiso con las y los productores poblanos”, aseguró la subsecretaria al recordar que en la entidad se tienen 220 tractores, 78 drones y más de mil 700 implementos que convierten al estado en referente nacional con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, detalló que con los módulos de maquinaria en la microrregión 14, conformada por 11 municipios, incluido San Salvador el Seco, intervinieron caminos hacia la cantera. Afirmó que para el presente 2026 ya cuentan con un listado de obras para el municipio.

En su mensaje, la presidenta municipal de San Salvador el Seco, Yareli Orato Vélez, señaló que la entrega de apoyos representa una oportunidad para continuar con la construcción de mayores oportunidades, esperanza y dignidad para todos los habitantes; reconoció que Puebla avanza cuando los municipios lo hacen de manera paralela.

La coordinadora de Artesanos y Canteros, Virginia Ortiz Hernández, a nombre de sus compañeros, reconoció que los apoyos recibidos representan desarrollo, bienestar y la mejora de oportunidades para muchas de las familias del municipio. “Para nosotros es importante preservar el trabajo artesanal, porque nos da identidad como comunidad”, señaló

Previamente, el gobernador encabezó una cabalgata que recorrió de Mazapiltepec de Juárez a San Salvador El Seco, donde convivió con familias, jinetes y productores de la región, al reafirmar su compromiso de mantener un gobierno cercano y que escucha al pueblo. A lo largo del trayecto, habitantes saludaron al titular del Ejecutivo estatal y expresaron su respaldo a las acciones que impulsa su administración.

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