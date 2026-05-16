Nadie le quitará la “Transformación” a México, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ningún gobierno extranjero ni los “corruptos de antes” le arrebatarán la Transformación al pueblo de México durante un evento realizado en Kanasín, Yucatán.

Al inaugurar la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la mandataria afirmó que gobierna con el respaldo del pueblo y reiteró que nunca traicionará a México ni a Yucatán.

Sostuvo que los derechos conquistados por la población pueden perderse si no existe conciencia sobre los avances alcanzados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación impulsada por Morena y sus aliados.

“Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la Transformación al pueblo de México”, afirmó, quien también acusó que los “corruptos de antes” buscan afectar los avances alcanzados por su movimiento político.

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Señaló que ninguna persona deshonesta puede esconderse bajo el movimiento de la Transformación y aseguró que se trata de un proyecto político honesto, comprometido con la ciudadanía y con el bienestar social.

Asimismo, destacó que la esencia de la Cuarta Transformación radica en mantener gobiernos “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, enfocados en ampliar derechos y fortalecer programas sociales en todo el país.

Entre los avances de su administración, Sheinbaum Pardo mencionó el incremento de 154 por ciento al salario mínimo en términos reales y la construcción de 9 mil nuevas camas hospitalarias en México.

La presidenta agregó que su gobierno proyecta crear 200 mil espacios en Educación Media Superior, 300 mil en Educación Superior y construir 1.8 millones de viviendas junto con becas y programas sociales.

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