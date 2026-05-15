Pirotecnia provoca tragedia durante fiestas patronales en Jalisco

Una explosión durante las fiestas patronales en Amatitán, Jalisco, dejó una mujer muerta y al menos 26 personas lesionadas, informó Protección Civil tras el incidente ocurrido la noche del jueves en la plaza principal.

El accidente ocurrió mientras se realizaba un espectáculo de pirotecnia en honor al Señor de la Ascensión ante decenas de asistentes reunidos en las celebraciones patronales organizadas en el centro del municipio jalisciense.

De acuerdo con los primeros reportes, una chispa desprendida de un “torito” pirotécnico alcanzó dos puestos de comida instalados cerca del lugar, donde había cilindros de gas LP almacenados por comerciantes.

La explosión provocó momentos de pánico entre asistentes y locatarios, mientras el fuego se propagó rápidamente entre puestos instalados en una calle contigua a la plaza principal del municipio jalisciense.

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Más tarde, Protección Civil detalló que cinco personas sufrieron lesiones graves, siete más resultaron con heridas regulares y otras 14 presentaron lesiones leves derivadas de la explosión y el incendio registrado.

Entre los lesionados se encuentran encargados de puestos de comida, comerciantes y asistentes, quienes fueron trasladados a hospitales de los municipios de Tequila y Magdalena para recibir atención médica.

Elementos de emergencia y personal de Protección Civil controlaron el incendio tras la explosión, mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente durante las fiestas patronales.

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