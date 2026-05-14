Sheinbaum acusa a EU de negar 36 extradiciones por falta de pruebas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que Estados Unidos ha negado a México la detención de 36 personas solicitadas con fines de extradición, al argumentar falta de pruebas suficientes para proceder.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, defendió la acusación de 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por ello, Sheinbaum Pardo afirmó que Estados Unidos ha rechazado las solicitudes de detención con fines de extradición en 36 casos, lo que, aseguró, se ha justificado por la ausencia de elementos probatorios.

La presidenta indicó que pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la consejera jurídica revisar los casos registrados en los últimos años para dar seguimiento a las solicitudes de cooperación bilateral.

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Asimismo, señaló que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas en contra de las 10 personas mencionadas, por lo que México no puede proceder legalmente sin sustento dentro del sistema judicial.

Por lo tanto, sostuvo que la postura de su administración no responde a criterios políticos, sino al cumplimiento del sistema penal acusatorio y a la exigencia de pruebas para iniciar procesos judiciales correspondientes.

En consecuencia, la titular del Ejecutivo firmó que su gobierno actuará conforme a la ley y la Constitución, defendiendo la soberanía nacional y garantizando que ninguna decisión judicial se tome sin evidencia suficiente.

Editor: César A. García

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