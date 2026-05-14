Inauguran módulo del Registro Civil de Puebla en CDMX

Con el propósito de brindar certeza jurídica a miles de poblanas y poblanos que viven en la capital del país, el gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró el Módulo de Atención del Registro Civil de Puebla, en la Casa de Representación ubicada en Paseo de la Reforma número 373.

“El primer derecho humano es la vida y el segundo, la identidad”, afirmó el gobernador al explicar que la apertura de esta oficina responde a la intención de fortalecer la atención ciudadana, como ocurre en las Casas de Representación “Por Amor a Puebla”, localizadas en Los Ángeles, California; en el Bronx de Nueva York; en Passaic, Nueva Jersey, y en Chicago, Illinois, con funciones que permitan brindar servicios eficientes a las y los poblanos.

Armenta Mier afirmó que cuando una persona no cuenta con un documento que la identifique, enfrenta limitaciones para ejercer plenamente sus derechos; por ello, destacó que con este módulo el Gobierno del Estado acerca los servicios a la población y garantiza el derecho a la identidad mediante trámites fundamentales.

En este contexto, la directora del Registro del Estado Civil de las Personas, Nora Esquitín de la Madrid, informó que en el nuevo Módulo de Atención las y los poblanos podrán realizar trámites como verificación de datos en actas de nacimiento, defunción y matrimonio; expedición de actas de nacimiento, matrimonio y divorcio; así como aclaraciones administrativas y judiciales.

Asimismo, destacó que el espacio brindará orientación sobre trámites de extranjería y acompañamiento para el uso del portal miregistrocivil.gob.mx, con el objetivo de facilitar la realización de trámites en línea y acercar servicios más ágiles y accesibles a la población.

Finalmente, la directora del Registro del Estado Civil de las Personas destacó que el derecho a la identidad es la puerta de acceso a servicios fundamentales como educación, salud, empleo y programas sociales, además de garantizar el pleno ejercicio de la ciudadanía. Subrayó que contar con identidad jurídica fortalece la dignidad de las personas y contribuye a construir una sociedad más justa e incluyente.

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