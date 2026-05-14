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Cuautlancingo anuncia suspensión de recolección de residuos

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Foto: Envato (Ilustrativa).

El Gobierno Municipal de Cuautlancingo informa a la ciudadanía que, derivado de la temporada de lluvias anticipada, en el Relleno Sanitario de Chiltepeque se realizarán trabajos de reordenamiento operativo y adecuación técnica en distintas áreas, de conformidad con la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Debido a estas acciones y a que actualmente no se cuenta con otro espacio para la disposición final de residuos sólidos, el servicio de recolección de basura en el municipio quedará suspendido hasta nuevo aviso.

Por ello, se solicita a la población no sacar sus residuos a la vía pública, con el objetivo de evitar focos de contaminación y afectaciones sanitarias.

El Gobierno Municipal estará informando oportunamente sobre la reanudación del servicio y agradece la comprensión y colaboración de las y los ciudadanos.

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