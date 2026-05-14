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jueves, mayo 14, 2026
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Detienen a presunto asaltante tras persecución en Atlixco

Por:
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Foto: SSC Atlixco.

La rápida reacción de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, fue detenido un masculino señalado por el delito de robo agravado a una tienda de conveniencia.

Los hechos se registraron durante la mañana cuando policías municipales atendieron un reporte de robo en una sucursal OXXO, ubicada en la colonia Francisco I. Madero.

Tras recibir el señalamiento directo por parte del empleado afectado, los uniformados iniciaron una persecución que culminó en la colonia Empleado Federal, donde lograron asegurar a Jorge Giovvani “N”.

Durante la intervención, los policías recuperaron cajetillas de cigarros, dinero en efectivo y un objeto con características similares a un arma de fuego, presuntamente utilizado durante el atraco.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

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