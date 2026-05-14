Discusión familiar termina en homicidio en Huehuetlán El Chico

Un conflicto familiar terminó en tragedia el miércoles 13 de mayo en el municipio de Huehuetlán El Chico, donde un hombre de 19 años fue detenido tras presuntamente asesinar a balazos a su hermano dentro de una vivienda de la comunidad de Ayoxuxtla.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos solicitaron apoyo de las corporaciones de emergencia luego de escuchar detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado entre la calle Ignacio Zaragoza y el Callejón Perdido. Minutos después, policías municipales y paramédicos arribaron al sitio y encontraron a un hombre gravemente herido.

Los técnicos en urgencias médicas intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que la víctima, identificada como Buenaventura N., de 37 años, ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por arma de fuego.

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En el lugar, elementos de seguridad pública lograron asegurar a Rodrigo N., de 19 años, señalado como el probable responsable del homicidio, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver y el procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación y determinar el móvil de la agresión.

#Seguridad 🚓 Un hombre identificado como Buenaventura, de 37 años de edad, fue acribillado presuntamente por su propio hermano, Rodrigo, de 19, en una vivienda de la comunidad de Ayoxuxtla, en Huehuetlán El Chico.



El presunto responsable fue detenido en el lugar y quedó a… pic.twitter.com/gUZ7SOxezK — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 14, 2026

Editor: César A. García

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