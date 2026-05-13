Caen en Chiautla “Changoleón” y “Calavera”, presuntos miembros de grupo criminal

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales permitió la detención de dos hombres identificados como presuntos generadores de violencia en la región Mixteca de Chiautla de Tapia.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo N., alias “El Calavera”, de 41 años, y Nicolás N., conocido como “El Changoleón”, de 46 años, quienes presuntamente formarían parte de la célula delictiva “Los Nieves”, grupo con presencia en este municipio y comunidades cercanas.

Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado aseguraron dos armas cortas, un rifle semiautomático, motocicletas, efectivo y posible droga.

Las autoridades investigan la probable relación de ambos sujetos con homicidios derivados de disputas por la venta de narcóticos en la zona. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar formalmente cualquier delito en el que pudieran estar involucrados.

#Seguridad 🚓 Mediante un operativo coordinado, agentes de Semar, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, SSP y la Fiscalía General del Estado, detuvieron en Chiautla de Tapia a Eduardo "N", alias “El Calavera”, y Nicolás "N", alias “El Changoleón”, presuntos… pic.twitter.com/twKqxykvc7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 13, 2026

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