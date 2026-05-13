Puebla será pieza clave en el desarrollo del auto eléctrico Olinia

El país avanza hacia una nueva era de innovación y movilidad sustentable con Olinia, el primer vehículo eléctrico mexicano impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien anunció que el próximo 7 de junio iniciará una nueva etapa para este proyecto estratégico desarrollado por científicos, académicos y especialistas nacionales desde Puebla, con el respaldo permanente del gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta Mier.

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que más de 80 académicos, especialistas y técnicos mexicanos participaron en el diseño del proyecto, tras meses de trabajo intensivo en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México. Informó que en julio se presentará el vehículo de carga destinado a pequeñas operaciones urbanas y que entre agosto y septiembre comenzará la construcción para el desarrollo de Olinia a gran escala.

“Este es el vehículo mexicano Olinia, vehículo eléctrico”, subrayó la presidenta al destacar que el proyecto representa innovación, desarrollo tecnológico y soberanía industrial para México.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, ha refrendado el respaldo total de su administración a los proyectos estratégicos impulsados por la presidenta de México, al considerar que encabeza una revolución tecnológica que beneficiará a la entidad y al país.

“Todos los proyectos que tenga nuestra presidenta de la República son prioridad para nosotros; Puebla participa en 15”, expresó al reconocer el impacto que tendrá el proyecto Olinia en materia de innovación, desarrollo económico y fortalecimiento científico.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que Olinia forma parte de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum para acercar la electromovilidad a millones de familias mediante un vehículo accesible, seguro, eficiente y sustentable.

Explicó que el automóvil permitirá que los traslados diarios al trabajo, la escuela o el mercado se realicen con menores costos de operación y con beneficios ambientales, al tratarse de un sistema silencioso y cien por ciento eléctrico.

Rosaura Ruiz precisó que el proyecto integra la participación de instituciones educativas y científicas como el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y centros públicos de investigación coordinados por la SECIHTI, donde también colabora de manera destacada la subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña.

En tanto, el director del proyecto, Roberto Capuano, reconoció el apoyo del Gobierno del Estado Puebla para consolidar la sede de Olinia y aseguró que se trata de un proyecto tecnológico, industrial y social pensado para responder a las necesidades reales de las ciudades y comunidades mexicanas.

Detalló que Olinia será un vehículo de bajo costo, amplio, cómodo y totalmente eléctrico, con un gasto operativo incluso menor al de una motocicleta. Además, podrá cargarse en un enchufe convencional doméstico o comercial y contará con velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, característica orientada a reforzar la seguridad y funcionalidad en trayectos urbanos.

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