Acusan campaña de desprestigio contra secretario de Seguridad

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza, salió en defensa del vicealmirante Francisco Sánchez González, afirmando que el funcionario fue víctima de una campaña de desprestigio por la filtración de un video sacado de contexto.

En entrevista , el diputado local acusó que los responsables de difundir el video donde se observa al secretario de Seguridad Pública estatal saludando al empresario Jorge Aduna, lo hicieron con la intención de dañar su reputación.

Sin embargo, el legislador aseguró que dicha estrategia no logró su cometido, ya que el trabajo del vicealmirante está respaldado por resultados.

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#Puebla 🗣️ El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, Andrés Villegas, afirmó que el vicealmirante Francisco Sánchez fue objeto de una campaña de desprestigio.



Acusó que, el responsable de filtrar el video en el que saluda a Jorge Aduna, lo hizo con la… pic.twitter.com/KFe0KxKIYG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 13, 2026

Afirmó que, en su calidad de marino y ahora funcionario público, tiene la obligación de interactuar con diversos sectores de la sociedad, por lo que un saludo o una fotografía no deben ser utilizados para realizar señalamientos infundados.

Asimismo, reveló que se detectó que algunas de las cuentas que difundieron el video incluso invirtieron recursos en pautados para amplificar el alcance del mensaje negativo.

Villegas Mendoza sostuvo que existe un interés particular en afectar la imagen de la Secretaría de Seguridad, más allá de una crítica ciudadana legítima.

A la par, calificó al vicealmirante como un “gran secretario” que cuenta con el apoyo del Congreso para continuar con sus labores en la entidad. Exhortó a la opinión pública a centrarse en los indicadores de seguridad y no en ataques que buscan generar confusión.

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