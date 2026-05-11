Francisco Sánchez rechaza vínculos con presunto delincuente

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, rechazó cualquier vínculo con un presunto delincuente, Jorge “N”, con quien fue visto durante un espectáculo realizado en el Palenque de la Feria de Puebla el pasado 7 de mayo.

En entrevista, el vicealmirante aseguró que únicamente se trató de un saludo circunstancial, incluso destacó que durante cerca de tres horas permaneció sentado detrás del empresario gallero sin interactuar con él.

“El espectáculo dura tres horas más o menos. Esa persona estuvo delante de mí siempre, yo no la conozco. Después de casi dos horas con 40 minutos llegó una persona a saludarme, él la conocía, me la presentó, la saludé y nada más”, afirmó.

#Puebla 🗣️ El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, afirmó que no conoce a Jorge Aduana y que su encuentro en el Palenque de la Feria de Puebla fue casual.



"Me lo presentó Luis Pinto de la Central de Abastos y lo saludé".



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Sin embargo, dijo que minutos antes de que terminara la presentación de Grupo Firme, el administrador de la Central de Abastos, Luis Pinto se acercó a saludarlo y le presentó a Jorge “N”, de quién le dijo también es locatario de ese mercado.

En ese sentido, dijo que debido a su cargo, constantemente saluda y se toma fotografías con ciudadanos sin conocer sus antecedentes, por ello insistió en que no existe ningún acuerdo o relación con dicha persona.

“No conozco a todas las personas. Saludo a todo mundo y ustedes pueden ver que en los eventos atiendo a quienes se acercan”, declaró.

El vicealmirante defendió su trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas y aseguró contar con una carrera “intachable” tras 40 años de servicio en la Marina.

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