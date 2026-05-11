Puebla otorgará nuevas concesiones bajo criterios de movilidad

El Gobierno del Estado mantiene el combate frontal a la corrupción en el otorgamiento de concesiones del transporte público y no se autorizará sin un análisis previo a través de un Consejo Interinstitucional que se integrará mediante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con participación de universidades y del sector empresarial, enfatizó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

“No le hagan caso a los gestores; quien recurre a un gestor, recurre a la corrupción. No entregamos concesiones a cambio de dinero”, puntualizó.

Esta comisión será coordinada por el subsecretario de Responsabilidades, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Abraham Quiroz, bajo los principios de los gobiernos de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar.

Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, precisó que el Plan Integral de Movilidad Urbana surgió después de 14 años sin estudios ni diagnósticos especializados en movilidad para la zona metropolitana de Puebla. Entre los resultados, resaltó que diariamente más de un millón 200 mil personas utilizan el transporte público en la entidad.

Detalló que en la zona conurbada existen 95 rutas con 69 ramales, por lo que el proyecto estatal plantea una reorganización integral que permita conformar 164 rutas con recorrido único y el otorgamiento mínimo de 834 nuevas concesiones para autobuses, minibuses y vans, tan solo en la zona metropolitana.

Además, cada ruta contará con una Clave de Ruta Única que facilitará el control administrativo y operativo. Las nuevas concesiones se otorgarán mediante criterios de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad e integración metropolitana, conforme a la convocatoria de interés público que emitirá la Secretaría de Movilidad y Transporte con base en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

Finalmente, indicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte emitirá la convocatoria de interés público conforme al régimen previsto en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

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