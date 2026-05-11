Estudiantes BUAP ganan Hackathon “Por Amor a Puebla” 2026

Un equipo de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP obtuvo el primer lugar en el Hackathon “Por Amor a Puebla” 2026, en la categoría de Salud, organizado por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

El equipo CodeKeepers está integrado por Carlo Ignacio Santos Cabrera, Dayra Díaz Serrano, Areth Uriel Hernández Lara y José Ángel Cambranis Sánchez, alumnos de Ingeniería en Ciencias de la Computación.

Durante 36 horas continuas de trabajo colaborativo, los universitarios desarrollaron “Meya”, una aplicación diseñada para agilizar el sistema de consultas médicas mediante códigos QR.

Los estudiantes ya cuentan con experiencia en este tipo de competencias, pues en el Hackathon 2025 obtuvieron el primer lugar en el reto de alumbrado público, enfocado al Internet de las cosas e industria 4.0, organizado por la BUAP, el gobierno estatal y la empresa Microside.

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