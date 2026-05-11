IBERO Puebla y Zacatlán inauguran centro de salud socioemocional

El municipio de Zacatlán se consolida como referente en la prevención y atención del bienestar emocional con la inauguración del Centro Municipal de Bienestar y Salud Socioemocional, iniciativa desarrollada en coordinación con la IBERO Puebla a partir de un diagnóstico comunitario que permitió identificar las principales problemáticas y necesidades de la población en materia de salud mental y emocional.

Durante la inauguración de este espacio, el rector de la IBERO Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, destacó que esta iniciativa representa una política pública innovadora orientada al bienestar integral de las comunidades.

Destacó que fue un esfuerzo compartido entre instituciones públicas y académicas por consolidar un proyecto de atención a la salud socioemocional en beneficio de la población de Zacatlán, demostrando así las grandes virtudes que tiene la colaboración interinstitucional para la construcción de realidades más dignas en el estado.

“Sepan que para la IBERO Puebla será siempre un gran honor participar en colaboración para la atención de las distintas necesidades de nuestro entorno, pues esta acción para la incidencia es central en nuestro modo de proceder como institución de excelencia académica destinada a mejorar las condiciones de nuestro contexto”, señaló el rector.

Por lo anterior, Alejandro Guevara agradeció al municipio de Zacatlán la confianza en la Casa de Estudios para acompañar este proyecto tanto en su fase de diagnóstico como en la fase de desarrollo. Dijo que el voto de confianza depositado en la IBERO Puebla es “un gran reconocimiento a la trayectoria de más de 40 años” de incidencia en la realidad desde la actividad intelectual y compromiso social.

Asimismo, reconoció la disposición de la presidenta municipal, Beatriz Sánchez Galindo, para promover proyectos comunitarios con enfoque humanista y perspectiva de derechos humanos.

Este proyecto surge del convenio de colaboración firmado entre la IBERO Puebla y el Gobierno Municipal de Zacatlán en julio de 2025, mediante el cual se establecieron acciones conjuntas para la creación del Centro de Bienestar y Salud Socioemocional, así como la apertura de espacios de prácticas profesionales y vinculación laboral para estudiantes de la institución.

“La Universidad Iberoamericana Puebla seguirá con las puertas abiertas y gustosa de continuar con esta y otras colaboraciones que construyan una realidad más justa y digna”. Alejandro Guevara

Durante el corte de listón inaugural, Cecilia Arellano Pérez, presidenta del SEDIF Puebla, agradeció al rector de la IBERO Puebla por su participación en este proyecto y la suma de esfuerzos con sensibilidad y compromiso, perfilando que se mantendrá la inversión en salud y bienestar social.

“Soy orgullosamente egresada de la IBERO Puebla, y sé del gran humanismo que tiene la Universidad. Este será un lugar donde la población podrá encontrar personal que los escuche, los acompañe y donde se les brinden herramientas, lo que permitirá salvar vidas”, dijo Ceci Arellano.

Por su parte, la presidenta municipal de Zacatlán, Beatriz Sánchez Galindo, subrayó que este proyecto busca fortalecer la salud emocional y generar bienestar en niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas y adultas mayores, beneficiando de manera integral a la población zacateca. “Cuando las instituciones suman esfuerzos con sensibilidad y compromiso, se logran acciones que transforman vidas”, expresó Beatriz Sánchez.

El diagnóstico comunitario estuvo a cargo de Ericka Escalante Izeta, coordinadora de la Maestría en Desarrollo Humano, y Gabriela González Ruiz, coordinadora de la Maestría en Psicoterapia y del Doctorado en Investigación Psicológica. El estudio se desarrolló en las regiones de Zacatlán Centro, Atzingo, San Miguel Tenango y Camotepec, con la participación de jóvenes, docentes, mujeres emprendedoras, líderes comunitarios y diversos actores sociales.

Entre las principales problemáticas detectadas destacan la violencia, el estrés, la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, las conductas adictivas y el aislamiento social. Además, se identificaron factores de riesgo como la inseguridad, la limitada infraestructura social, las restricciones económicas, el uso excesivo de la tecnología y el debilitamiento de los vínculos comunitarios y con el entorno natural.

La participación ciudadana fue fundamental en este estudio, ya que las y los habitantes señalaron como principales preocupaciones las adicciones, los riesgos digitales y la turistificación, fenómeno que limita el uso de espacios públicos por parte de la población local durante fines de semana y temporadas vacacionales.

Como respuesta a estas necesidades, se diseñó un programa integral de promoción de la salud socioemocional con enfoque comunitario, interdisciplinario e intersectorial. El modelo contempla la creación de una Casa Raíz en la cabecera municipal y diversas Casas Semilla distribuidas en distintas localidades mediante brigadas de trabajo.

La estrategia estará integrada por cuatro ejes principales: Escuela de Cuidadores, Capacitación en Salud Socioemocional, Caravanas de Bienestar y Comunicación Social para la Salud. El programa inició con la puesta en marcha de la Casa Raíz y, para 2027, se prevé consolidar una red municipal de promotores de salud socioemocional, fortaleciendo así la construcción de entornos comunitarios que favorezcan el bienestar integral de la población.

Con estas acciones, la IBERO Puebla refrenda su compromiso con la vinculación directa con la realidad social y la construcción de paz, impulsando alternativas para un mundo más justo, equitativo e inclusivo.

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