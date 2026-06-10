BUAP y Asociación Columbus lanzan programa de formación para directivos 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Asociación Columbus pusieron en marcha el Programa Formación-Acción de Directivos, que se desarrollará del 9 al 11 de junio, con el objetivo de intercambiar ideas, adquirir conocimientos y fortalecer la capacidad colectiva para construir el futuro de la institución en los próximos años, enfocado en la atención de las necesidades de su comunidad.

Durante la presentación, la rectora Lilia Cedillo Ramírez refirió que este programa se concibió desde el año pasado y destacó la importancia de la participación activa de los directivos.

“Es importante que la universidad camine con un rumbo definido y precisamente en esa definición del rumbo en la que vamos a trabajar a lo largo de este taller”, señaló la rectora, y añadió: “En esta universidad estamos muy claros de que tenemos que actuar hoy, que no podemos esperar para mañana, que si queremos seguir siendo una universidad estable en lo financiero y fuerte en lo académico, tenemos que tomar decisiones importantes“.

Cedillo Ramírez explicó que el taller no es pasivo, sino que todos los participantes intervendrán de manera activa para desempeñar sus labores con mayor eficiencia y con un rumbo claro que será el legado para sus facultades.

El maestro Daniel Samoilovich, director ejecutivo de la Asociación Columbus, resaltó la necesidad de tener un núcleo de gobierno fortalecido, un seguimiento sistemático de la trayectoria profesional de los graduados, multiplicar el trabajo colaborativo con actores clave, ampliar la visión estratégica de las unidades académicas, simplificar los procedimientos burocráticos y generar una gestión moderna de recursos.

El vicerrector de Docencia de la BUAP, José Jaime Vázquez López, expuso que este esfuerzo determinará el futuro de la institución en cuanto a resolver diferentes desafíos. Entre los ponentes se encuentran Ana Lucía Gazzola, exrectora de la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil); Verónica Medina Bañuelos, exrectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); y Georges Blanc, profesor emérito de estrategia en HEC-París, entre otros especialistas.

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