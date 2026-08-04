Académico BUAP promueve proyecto hídrico regional

El profesor e investigador del Departamento de Investigación en Zeolitas del Instituto de Ciencias (ICUAP), Jorge Alejandro Torres Jaramillo, promueve el proyecto hídrico regional con el objetivo principal de restablecer la estructura ambiental y ecológica de todas las cuencas del estado de Puebla.
El propósito del proyecto es buscar la generación de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales debido a los altos índices de población, que conllevan un uso extensivo del recurso hídrico, tanto de la superficie como de los pozos del estado.
El académico y sus estudiantes tienen el interés de generar nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales, fundamentados en la aplicación de zeolitas naturales y de procesos fisicoquímicos.
La idea surge ante la necesidad de tener abasto en tiempo y forma de agua potable para la población y las actividades humanas, sin dejar de lado el beneficio de los diferentes ecosistemas que componen el medio ambiente de nuestra región.
El agua es el vehículo de transporte de contaminantes y de nutrientes para las plantas, para animales, para microsistemas; al estar contaminada, daña todo ese ciclo. Ante esta situación, busca nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, aplicando los conocimientos básicos de bioquímica para la degradación de contaminantes orgánicos.