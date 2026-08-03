Académico UDLAP fortalece colaboración internacional con estancia en Argentina

El Dr. Edgar Rojas Rivas, académico del Departamento de Turismo de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), realizó una estancia de investigación en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Santa Fe, Argentina, donde fortaleció proyectos de investigación conjuntos y sentó las bases para nuevas iniciativas de cooperación entre ambas instituciones.

“Uno de los principales objetivos de esta estancia fue desarrollar un estudio sobre las representaciones sociales de la gastronomía tradicional en Argentina, además de trabajar de manera colaborativa con estudiantes de posgrado que se integraron al proyecto y con quienes continuaremos colaborando en el futuro”, explicó el Dr. Edgar Rojas Rivas.

Asimismo, detalló que la estancia fue realizada desde mediados de junio hasta principios de julio y se llevó a cabo en colaboración del Dr. Facundo Cuffia, docente-investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, con quien el académico de la UDLAP mantiene una colaboración continua desde 2018 en proyectos relacionados con el campo de la ciencia sensorial y del consumidor.

Durante esta visita, ambos investigadores dieron seguimiento a diversos estudios que han desarrollado de manera conjunta en los últimos años, enfocados en analizar la percepción, las actitudes y el comportamiento de los consumidores argentinos hacia diferentes tipos de alimentos. Asimismo, definieron nuevas líneas de investigación que fortalecerán esta colaboración internacional en los próximos años.

El Dr. Rojas Rivas también explicó que los resultados obtenidos durante su estancia contribuirán directamente a la formación de los estudiantes de las licenciaturas en Administración de la Hospitalidad y Artes Culinarias, al generar nuevo conocimiento sobre la gastronomía tradicional y la cultura alimentaria de otros países, pues “parte importante de la formación de nuestros estudiantes es que conozcan la cultura gastronómica de México y del mundo, así como cuáles son los factores que influyen en la selección de los alimentos entre las personas”, añadió. Finalmente, el Dr. Rojas Rivas destacó que esta colaboración abre nuevas oportunidades de movilidad académica para estudiantes y profesores de ambas universidades.

El departamento de Turismo está compuesto por dos licenciaturas: Artes Culinarias y Administración de la Hospitalidad, planes académicos que destacan por otorgar formación de excelencia de la mano de profesores como el Dr. Rojas. Si estás interesado en estudiar alguna de estas licenciaturas, aun estás a tiempo, visita el sitio web de la UDLAP y conoce todas las opciones que hay para ti: https://www.udlap.mx/ofertaacademica.

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