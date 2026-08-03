FxM permitirá reelección de su dirigente hasta por 12 años

El partido local Fuerza por México (FxM) modificó sus estatutos internos que abre la posibilidad para que su actual dirigente en Puebla, Maiella Gómez Maldonado, permanezca al frente de la estructura partidista hasta por un periodo de hasta 12 años.

Tras la validación efectuada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del organismo electoral, los nuevos documentos básicos del instituto político amplían la duración de sus órganos directivos y establecen esquemas de reelección consecutiva.

Las reformas aprobadas a los estatutos norman el funcionamiento de las carteras internas y sus periodos de gestión.

La presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE) se elegirá para un periodo de seis años, con la facultad de reelegirse de manera consecutiva por un lapso idéntico de seis años adicionales.

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Quienes encabecen la presidencia de la Comisión Permanente y las vocalías directivas durarán seis años en el encargo, con opción a un periodo extra; las delegaciones mantendrán el mismo plazo de seis años tras la ratificación de la Comisión.

Se otorgó facultad a la Comisión Permanente para designar representantes ante los órganos electorales sin que exista la obligación de que posean militancia, adherencia o simpatía partidista.

En caso de recaer en un militante, el ejercicio estará sujeto a principios de lealtad e institucionalidad.

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