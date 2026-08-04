Cuautlancingo encabeza Quinta Reunión de Seguridad Regional

Con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar estrategias conjuntas para preservar la paz y la tranquilidad de la población, autoridades de los municipios de Cuautlancingo, Puebla, Coronango y San Pedro Cholula llevaron a cabo la Quinta Reunión de Seguridad Regional.

El encuentro fue encabezado por el presidente municipal, Omar Muñoz, además del presidente municipal de Coronango, Armando Aguirre, y los Secretarios de Gobernación de Cuautlancingo, Puebla y San Pedro Cholula; Emmanuel Cortés, Franco Rodríguez y Carlos Castillo, respectivamente, así como directivos de seguridad en dichos municipios.

Durante la reunión se revisaron los mecanismos de colaboración entre las corporaciones de seguridad pública con el propósito de fortalecer la comunicación operativa, agilizar la atención de incidentes y establecer acciones conjuntas que permitan una respuesta más eficaz ante situaciones que rebasan los límites territoriales de cada municipio.

En su intervención, el presidente municipal Omar Muñoz destacó que la comunicación es uno de los pilares para garantizar la seguridad de la población, toda vez que “parte de las premisas y objetivos primordiales es fortalecerla para hacer más eficiente la respuesta inmediata de las instituciones de seguridad”.

Las autoridades reiteraron el compromiso de mantener una agenda de trabajo permanente que fortalezca la coordinación regional, el intercambio de información y la implementación de estrategias conjuntas, convencidas de que la colaboración institucional es fundamental para construir entornos más seguros para las familias de la zona metropolitana.

Como parte de los acuerdos alcanzados, las autoridades refrendaron su disposición para mantener reuniones periódicas que permitan evaluar los resultados de las estrategias implementadas, compartir información relevante y coordinar operativos conjuntos en zonas de interés común, privilegiando en todo momento la prevención del delito y la protección de las familias.

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