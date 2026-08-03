Cabildo de Texmelucan aprueba licencia para edil auxiliar de Atoyatenco

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, el cuerpo edilicio encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez aprobó la solicitud de licencia temporal por 90 días presentada por Javier Montalvo Juárez para separarse del cargo de presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Como parte del orden del día y en cumplimiento de la normatividad aplicable, los integrantes del Cabildo aprobaron la designación y realizaron la toma de protesta de María Fernanda Romero Martínez como presidenta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, quien asumirá las funciones inherentes al cargo durante el período de la licencia autorizada.

Durante la sesión, se exhortó a la nueva autoridad auxiliar a desempeñar su responsabilidad con compromiso, transparencia y cercanía con la ciudadanía, privilegiando el trabajo coordinado con el Gobierno Municipal para dar continuidad a las acciones en beneficio de las y los habitantes de San Lucas Atoyatenco.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de actuar con apego a la legalidad, garantizando la continuidad de las funciones públicas y el correcto funcionamiento en las 11 Juntas Auxiliares, siempre en beneficio de la ciudadanía.

Te recomendamos: