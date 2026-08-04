Arranca rehabilitación de avenidas Valle de México y San Miguel Allende

Como parte de la estrategia estatal para recuperar vialidades históricamente olvidadas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició los trabajos de rehabilitación de las avenidas Valle de México y San Miguel Allende, así como la Calle San Lázaro, en el tramo comprendido entre la prolongación de la 3 y 14 Sur, con el fin de consolidar un entorno urbano seguro, funcional y digno.

El proyecto contempla la colocación de carpeta asfáltica a lo largo de 3.57 kilómetros, lo que equivale a la pavimentación de 70 calles, una transformación que optimizará la cinta de rodamiento vehicular, agilizará los tiempos de traslado y reducirá el desgaste de los vehículos de transporte público y particular.

Con el despliegue de los Módulos de Pavimentación, se ejecutan maniobras especializadas que incluyen el fresado del asfalto deteriorado, el retiro de material sobrante, así como el suministro, transporte y tendido de una capa uniforme de nueva mezcla asfáltica de 5 centímetros de espesor para garantizar la durabilidad de la vialidad.

Esta obra beneficiará de manera directa a 76 mil 559 habitantes e indirecta a 124 mil 064 pobladores de 11 colonias del Sur de la ciudad: Valle de San Ignacio, Santa Lucía, Los Héroes Puebla 1.ª Sección, Los Héroes de Puebla, Hacienda San José, San José Chapulco, S.N.T.E., San Alfonso, Lares San Alfonso, San Miguel La Venta y El Refugio, lo que atiende una demanda histórica de movilidad.

De manera complementaria, el proyecto contempla obras de adecuación e instalación de señalamiento vertical y horizontal de alta visibilidad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a cargo de Alejandro Armenta Mier, reafirma su compromiso de brindar infraestructura digna para las y los poblanos. Asimismo, con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la colaboración de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se fortalece la conectividad estratégica y la transformación vial en la entidad.

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