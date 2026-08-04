Bienestar celebra a abuelas y abuelos de Barranca Honda

La Secretaría de Bienestar conmemoró a las abuelas y los abuelos de la junta auxiliar de Barranca Honda con un evento en el que reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de impulsar acciones que favorezcan el bienestar y la calidad de vida de las personas adultas mayores.

La titular de la dependencia, Laura Artemisa García Chávez, destacó que el servicio público debe ejercerse con cercanía y respeto hacia la ciudadanía. Señaló que las personas adultas mayores representan un pilar fundamental para las familias, al transmitir valores, experiencia y unidad entre generaciones.

Durante la celebración, compartió que, como abuela de tres nietos, reconoce el valor del amor y la enseñanza que las y los adultos mayores brindan a sus seres queridos. Además, agradeció el trabajo del Voluntariado de la Secretaría de Bienestar por organizar esta convivencia.

Finalmente, subrayó que el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier, en coordinación con la administración federal que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores y fomentar comunidades más solidarias.

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