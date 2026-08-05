Feria de Paz en Quecholac registra más de 9 mil atenciones ciudadanas

En un ambiente de gran participación social, este martes concluyeron las “Ferias de Paz y Atención Médica de Primer Contacto” en el municipio de Quecholac, con el registro de más de 9 mil 225 atenciones ciudadanas brindadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Durante los días 3 y 4 de agosto, dependencias federales, estatales y municipales proporcionaron 4 mil 51 atenciones médicas y 5 mil 174 acciones de proximidad social en beneficio de familias de la región.

Dentro de los servicios gratuitos, se realizaron consultas médicas, odontológicas, de nutrición, veterinaria, así como peluquería y reparaciones de aparatos electrónicos, por parte de personal capacitado de la Secretaría de Marina (MARINA) y de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Además, se instalaron módulos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre los que destacaron Prevención del Delito, Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), Policía Estatal Cibernética, Policía Estatal Turística, Policía de Caminos, Cuerpo de Bomberos y Bomberas, así como del Número de Emergencias 9-1-1 y artesanías penitenciarias.

A estas jornadas ciudadanas también se sumó personal de la Secretaría de Gobernación; Sistema Estatal DIF; Secretaría de Salud; Arte y Cultura; Ciencia y Tecnología; Desarrollo Económico y Trabajo; Instituto de Capacitación para el Trabajo; y la Fiscalía General del Estado.

Las próximas comunidades beneficiadas con estos apoyos serán: Esperanza, San Martín Texmelucan, Ahuazotepec, Chignahuapan y Huahuchinango.

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