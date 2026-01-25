Guerreras de Puebla logran su primer triunfo en la Liga Nacional de Voleibol

El gobernador Alejandro Armenta atestiguó el primer triunfo de las Guerreras de Puebla ante las Leonas de Guanajuato en la Liga Nacional de Voleibol Profesional, en el Gimnasio Miguel Hidalgo, tras resaltar que el deporte es una política de Estado.

Resaltó que hay que apoyar e invertir en las nuevas generaciones, para que el deporte sea la inspiración que los impulse a hacer realidad sus sueños, porque Puebla es tierra de campeonas y de campeones.

En sintonía con la política de fomento al deporte para atender las causas, el gobernador refrendó su apoyo al equipo de las Guerreras de Puebla, así como a las demás disciplinas de nivel profesional que se practican en la entidad.

Cabe mencionar que durante el arranque de la temporada 2026 de Voleibol Profesional, la secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, destacó que las Guerreras de Puebla representan un impulso histórico al talento femenil.

