Donald Trump anuncia que no asistirá al Super Bowl LX

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no asistirá al Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, pese a que se trata del evento deportivo más importante del país.

Aseguró que su ausencia está relacionada con la distancia, al afirmar que el viaje es “demasiado largo”. No obstante, criticó a los artistas que estarán presentes en el evento, Green Day y Bad Bunny, calificando la elección como “terrible”.

La banda Green Day abrirá la ceremonia interpretando sus himnos de rock más icónicos. La banda ha mantenido críticas abiertas hacia el magnate desde 2016, y ha mostrado su apoyo a quienes han sido afectados por las redadas migratorias.

Para el medio tiempo, el cantante Bad Bunny adelantó que su presentación tendrá un fuerte componente cultural y celebrará la identidad latina, al señalar que su participación busca rendir homenaje a su gente y a quienes abrieron el camino.

Además del medio tiempo y la apertura, la programación tradicional previa al juego contará con la interpretación del himno nacional por Charlie Puth, “America the Beautiful” a cargo de Brandi Carlile y “Lift Every Voice and Sing” por Coco Jones.

Aunque Donald Trump decidió no viajar a California, reiteró que el evento está “bajo control” y que sigue interesado en mantener contacto con la NFL, destacando que seguirá “monitoreando” el evento más importante de fútbol americano.

El Super Bowl LX será entre el ganador de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano (NFC), Los Angeles Rams o Seattle Seahawks, contra el campeón de la Conferencia Americana de Fútbol Americano (AFC), los New England Patriots.

