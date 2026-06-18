Nueva función de WhatsApp permitirá enviar notas de voz más rápido

La empresa Meta trabaja en una nueva función que busca agilizar el envío de audios en WhatsApp, permitiendo a los usuarios iniciar una grabación sin entrar directamente a la aplicación.

En ese sentido, WhatsApp continúa incorporando cambios para mejorar la experiencia de sus usuarios y ahora estaría probando una nueva herramienta que facilitaría el envío de mensajes de voz. La plataforma prepara un botón que permitiría grabar notas de audio desde la pantalla de inicio del teléfono móvil.

De acuerdo con reportes sobre las pruebas de la aplicación, esta función estaría diseñada para ofrecer un acceso más rápido al grabador de voz, evitando que los usuarios tengan que abrir un chat y buscar el botón del micrófono antes de comenzar una grabación.

Te puede interesar: Reino Unido prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

La nueva opción forma parte de las mejoras que WhatsApp ha desarrollado en torno a las notas de voz. En actualizaciones anteriores, la compañía ya había trabajado en cambios como la grabación con un solo toque y el modo manos libres para evitar mantener presionado el micrófono durante todo el audio.

Aunque el botón todavía se encuentra en fase de prueba, se espera que pueda llegar primero a algunos usuarios mediante versiones beta antes de una posible implementación general.

Con esta actualización, WhatsApp busca reducir pasos y hacer más práctica la comunicación mediante audios, especialmente para quienes utilizan frecuentemente los mensajes de voz como una alternativa al texto.

Editor: Arturo Medina