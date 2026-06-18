Investigan a elementos de la SSC Cholula tras difusión de video

El Ayuntamiento de San Pedro Cholula informó que inició una investigación interna tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un vehículo de carga y un automóvil particular circulando por una vialidad, en hechos donde presuntamente habría participado personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal.

A través de un comunicado oficial, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández Díaz, instruyó al Contralor Municipal a realizar las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La administración municipal señaló que también se solicitó analizar la aplicación de medidas cautelares contra los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pudieran estar involucrados. De acuerdo con la autoridad, esta medida busca proteger el interés público, garantizar el desarrollo adecuado de las investigaciones y preservar el funcionamiento institucional.

Asimismo, el gobierno municipal anunció que dará vista de manera inmediata a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para que investigue los hechos en caso de que estos pudieran constituir algún delito.

El Ayuntamiento reiteró su postura de cero tolerancia frente a actos de corrupción y cualquier conducta que contravenga la legalidad, la ética pública y los principios que rigen el servicio público.

Finalmente, la administración encabezada por Tonantzin Fernández Díaz aseguró que dará seguimiento puntual a los resultados de la investigación y continuará fortaleciendo los mecanismos de control interno, supervisión y combate a la corrupción dentro del gobierno municipal.

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