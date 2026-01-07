Cuautlancingo celebra Día de Reyes con partida de rosca y juguetes

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, encabezó la tradicional partida de rosca con motivo del “Día de Reyes” y repartió juguetes a los niños y niñas de la cabecera municipal.

El edil expresó que la intención de su gobierno es dejar recuerdos entrañables en la memoria de los más pequeños, a través de eventos que refuercen la unidad familiar.

“Los momentos más emblemáticos se viven en familia y es lo que hemos promulgado desde que entramos a la administración; queremos que las niñas y niños tengan esa ilusión de recordar los momentos más importantes de la mano de los padres y madres de familia de nuestra comunidad”, dijo.

“Quiero enviarle a todas las familias un mensaje contundente de agradecimiento por permitirme estar en el cargo, pero también porque en cada actividad que se realiza nos acompañan en un buen ambiente. Promover la unidad familiar es medular para el proyecto de transformación de nuestro municipio porque muchos problemas se solucionan con el simple hecho de que exista un vínculo fortalecido y sano en las familias”, agregó el munícipe.

Omar Muñoz afirmó que su gobierno trabaja para dejar una comunidad en las mejores condiciones para que quienes son el presente y el futuro de Cuautlancingo puedan disfrutar de su niñez de manera plena.

“Los juguetes que hoy entregamos vienen del corazón de toda la administración pública, de un servidor y de mis compañeras y compañeros regidores. Les mandamos un fuerte abrazo a todas las familias y deseamos que las y los pequeños disfruten su día”, concluyó.

Estuvieron presentes las regidoras María Graciela Ramírez Huerta y Luz María Ramírez Luna y los regidores Hugo Raymundo Olea Cabildo, Yoshi Andrés Lira Navarro, Mariano Jiménez Xicoténcatl y Marco Antonio Saucedo Paleta.

Te recomendamos: