Presentan resultados del Operativo Velocidad Segura en Cuautlancingo

El Complejo de Seguridad Pública de Cuautlancingo fue sede de la reunión de la Secretaría de Movilidad y Transporte con los municipios conurbados de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, para presentar el informe de resultados del Operativo Velocidad Segura implementado de manera conjunta del 1 al 4 de enero.

Gracias a este ejercicio a cargo de la Secretaría de Movilidad y Transporte a través de la Dirección de Proximidad Vial, se logró reducir en un 22% la velocidad en vías estatales.

Las dependencias participantes fueron la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Dirección de Proximidad Vial, la Policía Estatal, la Policía Estatal de Caminos y las secretarías de Seguridad Ciudadana de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

El operativo se dividió en tres recorridos:

1 Vía Atlixcayotl: Caseta Vía Atlixcayotl – Avenida Osa Mayor – CIS, ambos cuerpos.

2 Niño Poblano – Zavaleta: Boulevard Niño Poblano – Calzada Zavaleta, ambos cuerpos.

3 Recta Puebla – Cholula: Recta a Cholula de la calle 53 sur al retorno del bajo puente de la avenida 5 de mayo, ambos cuerpos.

Y consistió en el tránsito de las unidades en formación de convoy por los tres puntos mencionados con torretas encendidas, marcando presencia preventiva e instalando puntos itinerantes de control para reforzar algunas zonas.

