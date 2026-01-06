Verifican que Corredor 5 de Mayo quede libre de comercio popular

Foto: Gobierno de la Ciudad.

La Secretaría General de Gobierno, que encabeza Franco Rodríguez, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Organismo Operador del Servicio de Limpia, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, desplegó un operativo en el Centro Histórico, específicamente en el Corredor 5 de Mayo, con el objetivo de verificar que estuviera libre de comercio popular, que se instaló de manera temporal durante las celebraciones del Día de Reyes Magos y las fiestas de fin de año.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral del Gobierno de la Ciudad para preservar el orden, la movilidad y la seguridad en los espacios públicos de alta afluencia, así como para garantizar condiciones adecuadas para peatones, visitantes y comerciantes establecidos, una vez concluido el periodo festivo.

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, refrenda su compromiso de mantener la calma, el orden y la gobernabilidad en la capital, mediante operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno, privilegiando siempre el respeto a los Derechos Humanos y el uso responsable del espacio público.

Asimismo, la administración municipal mantiene un diálogo permanente con las diferentes organizaciones del comercio popular, con el propósito de construir acuerdos y buscar alternativas viables para las y los comerciantes, siempre priorizando la movilidad, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

