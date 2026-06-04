The Last Dance: el último Mundial de algunas leyendas

¡Comienza la cuenta regresiva!. La Copa Mundial de Fútbol de 2026 está a la vuelta de la esquina: el primer mundial organizado por tres países y el más grande de la historia, ya que enfrentará a 48 seleccionados.

Además, este mundial será el primero en implementar un espectáculos de medio tiempo en la final del torno. El show tendrá invitados musciales de gran escala, algunos de los nombres más sonados son los de Shakira, BTS y Madonna.

Sin embargo, esta edición de la Copa del Mundo también llega con mucha nostalgia. Para muchos aficionados representa el fin de una época dorada en la historia de los mundiales, ya que veremos el “último baile” de varias figuras que marcaron historia tanto en sus clubes como en sus selecciones, cerrando una larga y exitosa carrera profesional.

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Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. y Luka Modrić son algunos de los nombres que han marcado la historia moderna del fútbol a base de récords y títulos. Estos futbolistas dejarán, sin duda alguna, una huella imborrable en el deporte mundial.

Estos son algunos de los futbolistas que disputarían su último Mundial:

Lionel Messi (Argentina): A sus 38 años, tras ganar el título en Qatar 2022, buscará el bicampeonato.

(Argentina): A sus 38 años, tras ganar el título en Qatar 2022, buscará el bicampeonato. Cristiano Ronaldo (Portugal): Con 41 años, el máximo goleador histórico a nivel de selecciones vivirá su última justa.

(Portugal): Con 41 años, el máximo goleador histórico a nivel de selecciones vivirá su última justa. Luka Modrić (Croacia): Con 40 años, el mediocampista cerrará su legendaria etapa con su selección.

(Croacia): Con 40 años, el mediocampista cerrará su legendaria etapa con su selección. Neymar Jr. (Brasil): A sus 34 años, la estrella brasileña disputará su última Copa del Mundo.

(Brasil): A sus 34 años, la estrella brasileña disputará su última Copa del Mundo. James Rodríguez (Colombia): A sus 39 años, una de las mayores leyendas de los mundiales recientes cerrará su ciclo.

(Colombia): A sus 39 años, una de las mayores leyendas de los mundiales recientes cerrará su ciclo. Kevin De Bruyne (Bélgica): El mediocampista de 34 años jugará su último torneo global.

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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