OMS baja cifra de sospechosos de ébola tras descartar otros casos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó diversos exámenes para detectar el virus del Ébola; sin embargo, en muchos pacientes se identificaron otras enfermedades que presentan síntomas similares, pero que no corresponden al mismo diagnóstico. Debido a esto, los casos sospechosos disminuyeron drásticamente de 906 a 116.

Los casos confirmados en la República Democrática del Congo se elevan a 321, mientras que los fallecidos son 48, agregó en rueda de prensa el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier. Entre los cientos de casos sospechosos de ébola registrados en las últimas semanas, “hubo algunos que finalmente resultaron ser malaria o meningitis”, dijo para explicar el número posible de contagios existentes.

“Los casos sospechosos son una instantánea de un momento concreto; en cambio, los confirmados son una cifra acumulativa, el número crecerá con más o menos velocidad”, subrayó. El vocero destacó que “cualquier persona que sea detectada por la vigilancia o que acuda a un centro de salud con síntomas que puedan parecerse al ébola” se contabiliza como sospechoso durante el brote, a la espera de los resultados de las pruebas.

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¿Cuáles son los síntomas de la ébola?

Durante la fase 1, los síntomas pueden empezar con: Fiebre alta repentina, fatiga extrema y debilidad, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor de garganta.

Durante la fase 2 suelen aparecer nuevos síntomas que afectan al estómago: Vómitos y diarrea (que pueden llegar a ser muy intensos), dolor de estómago y falta de apetito, erupciones cutáneas en el torso o todo el cuerpo, dolor en el pecho y problemas para respirar o tragar.

En la fase 3 las cosas empeoran, ya que pueden tener fallos en órganos vitales y complicaciones hemorrágicas: Deterioro de las funciones renales y hepáticas, hemorragias internas y externas, sangrado por los ojos, nariz, encías, sangre en el vómito o las heces.

#Internacional 🦠 La Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo drásticamente este martes 02.06.2026 su conteo de casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo de 906 a 116, a los que se suman otros 15 en Uganda. Esta caída se produjo gracias a que se… pic.twitter.com/YpCmiS6DDC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 3, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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