Ratifican condena de 50 años a cuatro secuestradores en Zacatlán

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que quedara firme la sentencia condenatoria de 50 años de prisión para cada uno de los cuatro responsables del secuestro de tres personas, ocurrido en la región de Zacatlán.

De acuerdo con la investigación, el 8 de agosto de 2019 las víctimas circulaban a bordo de un vehículo sobre la carretera Las Lajas-Camotepec, a la altura de Valle de Piedras Encimadas, cuando fueron interceptadas por sujetos que viajaban en una motocicleta. Mediante amenazas con armas de fuego, las obligaron a detenerse, las despojaron de sus pertenencias y se apoderaron de la unidad.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas hasta un inmueble ubicado en la localidad de Apapantla el Grande, municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, donde permanecieron privadas de la libertad, con los ojos vendados y bajo vigilancia. Los responsables exigieron inicialmente un millón de pesos a cambio de liberarlas y, durante las negociaciones, redujeron la exigencia a 500 mil pesos.

Como resultado de las labores de investigación y del desahogo de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, se acreditó la responsabilidad de Luis Fernando N., Erasmo N., Rigoberto N. y Luis Gerardo N. en los hechos.

La autoridad judicial impuso a cada uno de los sentenciados una pena de 50 años de prisión, además de las sanciones económicas y la reparación del daño determinadas en la resolución. Tras confirmarse el fallo en segunda instancia, la sentencia quedó firme.

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