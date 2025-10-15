Inicia Campaña de Vacunación Invernal en Xicotepec

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, inauguró la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla” e inició la Campaña Nacional de Vacunación Temporada Invernal 2025-2026, que incluye vacunas contra COVID-19 e influenza, en respuesta a las lluvias recientes en la Sierra Norte.

El secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier, destacó el compromiso estatal para reforzar la atención médica en las zonas afectadas y garantizar la cobertura de servicios. “Todos estamos unidos, son momentos complicados y seguiremos aquí, por instrucciones del mandatario estatal, hasta el último momento”, afirmó.

El presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, agradeció al gobierno estatal y personal por las acciones y el respaldo a las comunidades damnificadas. La directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada, encabezó el comienzo oficial de la campaña.

La estrategia busca prevenir enfermedades respiratorias graves y reducir complicaciones, hospitalizaciones y defunciones durante los meses de frío, especialmente entre octubre y diciembre. Las vacunas gratuitas aplicadas incluyen influenza estacional, COVID-19 y neumococo.

La vacuna contra influenza está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con comorbilidades.

está dirigida a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas de 5 a 59 años con comorbilidades. El biológico contra COVID-19 (Moderna y Pfizer) se aplicará a menores y adultos con enfermedades crónicas, embarazadas y personal médico.

(Moderna y Pfizer) se aplicará a menores y adultos con enfermedades crónicas, embarazadas y personal médico. La vacuna neumocócica 13-valente será para menores de 5 años, personas mayores de 60 e inmunocomprometidos.

El Gobierno de Puebla reafirma su compromiso con el acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud, con prioridad para las zonas más afectadas por la contingencia.

