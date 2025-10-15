Pobladores de San Salvador el Seco intentan linchar a dos presuntos ladrones

Dos presuntos ladrones estuvieron a punto de ser linchados por pobladores de la comunidad de Santa María Coatepec, en el municipio de San Salvador el Seco, durante la mañana de este martes. El hecho provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y momentos de tensión entre vecinos y policías.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres fueron sorprendidos cuando intentaban robar ganado en una vivienda de la zona. Los pobladores, cansados de los constantes robos, los persiguieron y lograron detener a dos sujetos, uno de ellos identificado como Óscar “N., de 31 años de edad, mientras que del segundo no se proporcionaron datos generales.

Tras la captura, los vecinos trasladaron a los sospechosos a un terreno baldío, donde los golpearon e interrogaron, acusándolos de haber cometido otros hurtos recientes en la comunidad.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal de San Salvador el Seco y de la Policía Estatal arribaron al lugar para rescatar a los detenidos. Aunque inicialmente los pobladores se resistieron y se mostraron violentos, las autoridades lograron controlar la situación y trasladar a los hombres a las instalaciones de la Casa de Justicia de Ciudad Serdán, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

