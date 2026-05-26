Muere Tadeo, menor herido tras balacera en Mercado Morelos

Después de permanecer casi un mes hospitalizado, murió Tadeo, el niño de 9 años que resultó herido de bala durante un ataque armado ocurrido el pasado 6 de mayo al interior del Mercado Morelos, en la ciudad de Puebla.

En el mismo atentado también fueron lesionadas su madre y su abuela, quienes lograron sobrevivir tras recibir atención médica de emergencia.

De acuerdo con los reportes ministeriales, el ataque ocurrió en el estacionamiento del centro de abasto ubicado sobre la 46 Norte, donde sujetos armados ingresaron y dispararon directamente contra las víctimas para posteriormente escapar del lugar.

Paramédicos y corporaciones de seguridad acudieron tras el reporte ciudadano al número de emergencias 911, encontrando al menor con una lesión de gravedad en la cabeza, mientras que una mujer adulta también presentaba heridas por impactos de arma de fuego.

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Tras los hechos, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo que derivó en la persecución y detención de dos presuntos responsables en la colonia Maravillas.

Los detenidos fueron identificados como Eberic N., de 37 años, y Brayan Gael N., de 18 años, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ambos imputados permanecerán sujetos a investigación mientras continúan las diligencias correspondientes, además de que el juez de control fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sin embargo, tras el fallecimiento del menor, la situación jurídica de los acusados podría modificarse conforme avancen las indagatorias ministeriales.

Editor: César A. García

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