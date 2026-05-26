Bety Sánchez destaca mejora en accesos a ecoparques turísticos

Durante la ceremonia conmemorativa a los 96 años de la Cooperativa de Luz y Fuerza Motriz de Chignahuapan, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, destacó el ordenamiento y dignificación de los accesos y áreas comerciales de los ecoparques turísticos, que ha realizado su administración.

En el periodo vacacional de Semana Santa, las direcciones de Fomento Económico y Turismo, Normatividad, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, realizaron los trabajos para el ordenamiento y mejoramiento de la imagen en los accesos de los parques de Tulimán, Las Brizas y Quetzalapan.

Los trabajos consistieron en señalética, senderos peatonales, cruces seguros, pintado del arroyo vehicular, delimitación de la zona comercial, de los lugares de estacionamiento, entre otras acciones.

“Desde el Ayuntamiento de Zacatlán, hemos asumido el compromiso de contribuir al ordenamiento y mejoramiento de los accesos a esta zona turística, porque entendemos la importancia de ofrecer espacios más seguros, funcionales y dignos para visitantes y habitantes”.

Señaló que estos trabajos fortalecen la movilidad, además de que mejoran la experiencia de quienes visitan este gran atractivo turístico. Asimismo, refrendó su compromiso para trabajar con visión regional, sumando esfuerzos y construyendo condiciones que impulsen el turismo, fortalezcan la economía local y generen más oportunidades para la gente.

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