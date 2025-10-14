Plantean reforma para exigir especialistas en Protección Civil

La Ley Orgánica Municipal de Puebla no establece la obligatoriedad para que los directores de Protección Civil de los 217 Ayuntamientos sean especialistas en el área, lo que ha derivado en la omisión de contar con Atlas de Riesgos actualizados.

Ante la emergencia por el desastre natural que atraviesa la Sierra Norte tras las fuertes lluvias, el Gobierno del Estado evidenció que solo 38 gobiernos municipales cuentan con herramientas y estudios técnicos para la prevención de riesgos.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Andrés Villegas Mendoza, consideró que los ediles han sido omisos en contar con sus Atlas de Riesgos.

Remarcó que es su obligación destinar recursos públicos para la elaboración de los mismos, a través de personal capacitado que coordine las acciones.

Sin embargo, reconoció que la ley actual no especifica que los titulares de Protección Civil Municipal deben ser especialistas en la materia.

En ese sentido, el diputado de Morena abrió la puerta a una reforma a la Ley Orgánica Municipal, para establecer dicho lineamiento.

Recordó que en el 2022 promovieron adecuaciones legales para que los directores de Registro Civil sean abogados de profesión, lo cual debería replicarse al resto de áreas de los Ayuntamientos.

“Cuando la profesionalización llega a estas dependencias, se mejora todo (…) la Secretaría de Gobernación estará pendiente de los municipios que no tengan un Atlas para que en las próximas semanas cuenten con este requisito”, dijo.

