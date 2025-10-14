Gobierno de Puebla llama a imparcialidad en entrega de apoyos por lluvias

El Gobierno del Estado de Puebla exhorta a los presidentes municipales a actuar con imparcialidad en la entrega de apoyos, víveres y servicios a las familias afectadas por las lluvias recientes en la Sierra Norte y zonas cercanas.

Se enfatiza que todos los programas gubernamentales son ajenos a partidos políticos y que, en situaciones de emergencia, la prioridad es proteger la vida y el bienestar de la población.

Se convoca al personal municipal y servidores públicos a abstenerse de promover intereses personales o partidistas, destacando que la solidaridad y el trabajo coordinado deben prevalecer.

La ayuda se distribuye de forma directa, transparente y equitativa, basándose en los principios del humanismo mexicano vinculados a la Cuarta Transformación, bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, se subraya la importancia del esfuerzo conjunto entre niveles de gobierno y sociedad para la reconstrucción y apoyo a los más afectados, evitando cualquier acción que provoque confusión o descrédito en la entrega de apoyos sociales.

