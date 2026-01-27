Laura Artemisa resalta inversión e inclusión en Centro de Equinoterapia

Al destacar una inversión histórica de 30 millones de pesos para el Programa de Coinversión Social 2026, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, resaltó que se trata de un pilar para fortalecer la labor de las asociaciones civiles en Puebla, iniciativa creada por el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta.

Durante su asistencia al informe de labores del Proyecto “Mejorando Vidas”, del Centro Ecuestre El Capricho, beneficiario del programa, ubicado en la junta auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola, Laura Artemisa subrayó que se impulsan proyectos con impacto directo en la calidad de vida de las familias poblanas, en sintonía con la política social humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Centro Ecuestre El Capricho es el único en su tipo que cuenta con personal certificado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para brindar equinoterapia, consolidándose como un referente en atención terapéutica integral. Su director, Alejandro Basilio Sánchez, informó que el centro dispone de más de 10 caballos terapéuticos, 10 consultorios especializados, así como un equipo multidisciplinario con más de 15 terapeutas certificados, entre psicólogos y fisioterapeutas.

Asimismo, destacó que otorgan becas del 30, 50 y hasta 100 por ciento, facilitando el acceso a terapias especializadas para niñas, niños y personas que lo requieren.

Durante 2025, en el municipio de Puebla, el proyecto ha beneficiado a más de 300 personas y brindado más de 5 mil sesiones de equinoterapia, reflejando el impacto social del trabajo coordinado entre gobierno y sociedad civil.

Al informe asistieron la subsecretaria de Opciones Productivas, Patricia Ortiz Moreno; el presidente de la junta auxiliar de Santa María Guadalupe Tecola, Juan Carlos Ramírez Espinoza; la directora del Centro Educativo Ocupacional y fundadora de Comunidad Inclusiva, Verónica Sánchez Montes; y el director de Fundación Cáritas, Jesús Alejandro Rodríguez Calva, quienes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo este tipo de alianzas a favor del bienestar y la inclusión social en Puebla.

