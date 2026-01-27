Inflación en Puebla está por debajo del promedio nacional: INEGI

De acuerdo con el más reciente registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación en el estado de Puebla durante la primera quincena de enero de 2026 se ubicó en 2.89 por ciento, cifra inferior al promedio nacional y reflejo de un control relativo en los niveles de precios que enfrentan los hogares poblanos.

El gobierno estatal que encabeza el mandatario Alejandro Armenta destacó que, los datos duros del INEGI, permiten observar que este nivel inflacionario es considerablemente más bajo que el registrado en períodos recientes y contrasta con cifras de años anteriores, cuando Puebla llegó a registrar tasas superiores a 5 por ciento, al cierre de 2018.

Este desempeño se inscribe en una trayectoria de moderación de los aumentos de precios que ha permitido que, con el paso de seis años, los consumidores poblanos enfrenten un entorno de precios más estable que favorece el poder adquisitivo de las familias.

En términos prácticos, el menor ritmo de inflación sitúa a Puebla entre las entidades con menor incremento de precios al consumidor durante el periodo de referencia, ubicándose por debajo de la inflación nacional reportada por el INEGI en el mismo periodo. Este escenario se traduce en un alivio relativo para los bolsillos de la población, especialmente en bienes y servicios de consumo cotidiano, con el fortalecimiento de la capacidad de compra de los hogares que favorece la planificación financiera familiar.

A decir del secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, este resultado refleja el esfuerzo conjunto entre los sectores productivos y la autoridad para mantener un control sobre los precios, lo que contribuye a generar condiciones más favorables para los consumidores y para la estabilidad económica local. Chedraui subrayó que estos indicadores son resultado de políticas encaminadas a incentivar la competitividad y el abastecimiento eficiente de productos básicos en mercados y cadenas comerciales.

Afirmó que la moderación de la inflación en los últimos seis años ha permitido consolidar un clima económico más previsible, lo que se traduce en confianza para la inversión local y en la posibilidad de que las familias poblanas puedan destinar un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo de bienes y servicios esenciales sin presiones inflacionarias excesivas, al fortalecer con ello la calidad de vida de la población.

