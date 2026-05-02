Feria de Puebla 2026 impulsa cultura y economía local: COE

La Feria de Puebla 2026 se proyecta como un escaparate de la riqueza cultural del estado al reunir la diversidad gastronómica y artesanal de sus regiones, con una oferta que proyecta la identidad poblana mediante alimentos tradicionales, artesanías de alta calidad y espacios para la convivencia familiar.

Este resultado responde a la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier y al trabajo conjunto con el coordinador de la feria, Juan Carlos Moreno Valle, coincidieron integrantes del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) durante un recorrido por el recinto.

Durante la visita, representantes del sector empresarial destacaron que el evento integra experiencias para toda la familia, con áreas como la ganadera, infantil y militar, además de una amplia oferta de actividades, espectáculos y gastronomía, lo que permite disfrutar de un ambiente seguro y de sana convivencia.

En este sentido, el empresario José Carlos García subrayó que la feria está pensada para vivirse durante todo el día y reconoció el impulso del Gobierno del Estado para fortalecer estos espacios de encuentro.

Uno de los principales aspectos destacados fue la proyección de las distintas regiones de la entidad a través de su gastronomía, que reúne sabores tradicionales del norte, centro, mixteca y sierra, así como expresiones artesanales y culturales que refuerzan la identidad de cada zona.

La presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario, Carolina León Soriano, señaló que la feria presenta cambios notorios respecto a ediciones anteriores, con una organización más ordenada y una experiencia renovada para visitantes, lo que además permite al sector empresarial fungir como canal de promoción para ampliar su alcance regional.

A su vez, el vicepresidente de la misma asociación, Héctor Hophann Torres, resaltó la diversidad de alimentos regionales y la calidad de las artesanías, al tiempo que reconoció la organización del evento y el respaldo al emprendimiento local. También invitó a la población a acudir y disfrutar de la oferta familiar que concentra el estado.

Finalmente, la integrante del COE, Edith Córdova, coincidió en que la variedad gastronómica y artesanal fortalece la identidad de Puebla, además de destacar la importancia de impulsar estas expresiones culturales y acercarlas a más visitantes de distintas regiones del país.

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