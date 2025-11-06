Gobierno de Puebla entrega apoyos para vivienda a 12 mil policías

En un acto que dignifica y protege a las y los elementos de las corporaciones policiacas en la entidad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la entrega de más de 110 millones de pesos del programa para el Mejoramiento y Equipamiento de la Vivienda de las familias de los elementos de seguridad. En el acto, el ejecutivo se comprometió a que se lograrán las 180 hectáreas para entregar un pie de casa o un lote a las y los integrantes de las policías en la entidad.

Durante su mensaje, el mandatario estatal subrayó que la entrega de apoyos para los hogares de las y los policías es el compromiso que se fijó desde hace 10 meses, con el propósito de brindar dignidad y respeto a la labor diaria de cada elemento, ya que afirmó que en Puebla están orgullosos de lo que representan, al cuidar a las y los poblanos. “Ustedes cuidan a las y los poblanos y nosotros cuidamos a sus familias“, afirmó el mandatario, al tiempo de puntualizar que todas las acciones que hace el gobierno tienen que ver con la protección de las y los efectivos y a sus familiares, ya que son los verdaderos héroes de Puebla.

El gobernador Alejandro Armenta recordó que, gracias al trabajo de las corporaciones estatales, la mayoría de los indicadores delictivos en Puebla disminuyeron; de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, donde destaca la disminución en un 52 por ciento en el delito de feminicidio. Refirió que es visible la entrega de las fuerzas de seguridad y protección; por ello, a su llegada, incrementó el seguro de vida a un millón de pesos, ya que el que existía era indigno; además, se ampliaron las becas y se garantiza la pensión a familiares.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, resaltó que este programa de equipamiento y mejoramiento representa la gratitud y el reconocimiento a quienes entregan su vida al servicio público, pero también a las personas que los acompañan desde el hogar, porque detrás de cada uniforme hay una familia que los espera con esperanza, amor y orgullo. Destacó que los apoyos están dirigidos tanto a personal operativo como administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Auxiliar, así como de la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad. Exhortó a las y los presentes a trabajar en unidad mediante acciones que construyan confianza, fortalezcan el tejido social y consoliden una Puebla más segura para todas y todos.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, destacó que los apoyos para el mejoramiento y equipamiento de la vivienda dirigidos a las familias de los cuerpos de seguridad representan un acto de justicia social hacia quienes todos los días velan por la tranquilidad y el bienestar de las y los poblanos.

Señaló que 11 mil 572 beneficiarios recibirán alguno de los tres paquetes entregados: el primer paquete incluye un tinaco de mil 200 litros, 10 bultos de cemento y 30 varillas de 3/8; el segundo, un calentador solar de 12 tubos, un microondas de 40 litros y una licuadora con vaso de vidrio; y el tercero, un refrigerador, dos botes de pintura blanca y un microondas de 20 litros.

“En 12 años, ninguna autoridad se había preocupado por nosotros”, es el testimonio de Miguel Ángel Parra, elemento del cuerpo de Bomberos del Estado, al agradecer el respaldo recibido. Destacó que este tipo de equipamientos para el hogar son gratificantes y representan un reconocimiento a su labor. “Siempre es bueno que piensen en el personal”, afirmó.

Con gran beneplácito, Enrique Trabanca, integrante de la Policía Estatal Turística, reconoció que el gobernador Alejandro Armenta es un mandatario que se ocupa y preocupa por el bienestar de las y los elementos policíacos; dijo que el equipamiento recibido les genera tranquilidad. “Él ha pensado que nosotros también debemos recibir una ayuda”, afirmó Enrique, quien al mismo tiempo expresó que es la primera vez que un mandatario piensa en las fuerzas policiales.

“Es satisfactorio porque el gobernador se está preocupando por el beneficio de nosotros como cuerpos de seguridad y nuestras familias“, fue la opinión de Gabriela Lobato López de la Policía Estatal Forestal, quien señaló que este tipo de incentivos les motiva y mantiene tranquilos, ya que sus familias tienen una mejor calidad de vida. Por último, comentó que los apoyos los destinará para sus padres, quienes la han impulsado en su labor.

