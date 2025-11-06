Cuautlancingo firma convenio para proteger a mujeres con “Arco Naranja”

Para reforzar el combate contra la violencia hacia las mujeres en Cuautlancingo, Omar Muñoz, presidente municipal, firmó un convenio de colaboración con la cadena comercial Oxxo, como parte del programa “Arco Naranja” implementado en la demarcación, para disminuir las cifras que lo ubican dentro de los 50 municipios con alerta de violencia de género en el estado.

El objetivo es que los establecimientos sean espacios seguros para las mujeres, niñas y adolescentes que sufran algún tipo de violencia para pedir ayuda y resguardo.

El edil sostuvo que la colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada, en conjunto con la sociedad civil, construye soluciones a los problemas que aquejan a los ciudadanos: “La violencia de género no debe ser parte de nuestra realidad, por ello damos este paso de colaboración para contribuir a disminuir el índice en nuestra comunidad ante los datos alarmantes que hemos tenido”.

“Hemos realizado varias acciones, entre ellas pláticas en instituciones educativas y empresas, así como al personal del ayuntamiento, además de una conferencia en conjunto con la CDH de Puebla para hacer conciencia en la sociedad; también hemos adquirido 20 patrullas más para reforzar la seguridad y mantenido mesas de trabajo con los demás municipios de la zona conurbada, para consolidar una estrategia más fuerte contra la violencia”, agregó.

El munícipe puntualizó que Cuautlancingo está saliendo de las altas cifras de incidencia delictiva y que hombro con hombro entre los sectores sociales, se logrará que la violencia nunca más sea parte de la localidad.

En su intervención, el Secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Pablo de la Cruz Santos, expresó que el convenio representa una labor muy noble y necesaria para atender los problemas de maltrato en la demarcación, pues las mujeres, adolescentes y niñas que se sientan violentadas van a tener las puertas abiertas en los establecimientos para ser resguardadas, en lo que personal de la Dirección de Atención a Víctimas arriba para canalizarlas a las áreas correspondientes.

Por su parte, Ana Gabriela Daniel Palma, Directora de Atención a Víctimas, expresó que esta iniciativa tiene el objetivo de apoyar en la prevención, atención y erradicación de la violencia, “sobre todo es una política que queda establecida para que las mujeres sepan que tenemos de nuestro lado al sector privado”.

Asimismo, Gilberto Florentino Meza Gutiérrez, Gerente de la Región Puebla de la cadena Oxxo, remarcó la importancia de este convenio en el que los empleados serán el primer contacto con las víctimas: “Queremos ser parte de una red comunitaria de apoyo y que quienes trabajan en nuestras tiendas sean buenos vecinos para quien lo requiera”.

Estuvieron presentes la presidenta del Sistema Estatal DIF, Tere Alfaro; la regidora Mary Claudia Cruz Hernández y los regidores Raymundo Olea Cabildo y Yoshi Andrés Lira Navarro.

