Más de 750 menores celebran su día en Zacatlán

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, preparó un gran festejo para que las Niñas y los Niños disfrutaran de su día, las actividades incluyeron actividades físicas, botargas y cientos de regalos.

Más de 750 niñas y niños del municipio, participaron en este día organizado por el DIF Municipal y la Coordinación de Cultura Física y Deporte. Entre las actividades que pudieron realizar las y los pequeños, destacaron una activación física basada en el Mundial 2026.

También hubo botargas, cantos y juegos, todo para que el Día de la Niña y el Niño fuera lleno de sonrisas, además de magia, brindando bienestar, así como alegría a quienes se reunieron en el Estadio Morelos para compartir un momento de felicidad.

Además, los distintos directores y directoras del Gobierno Municipal, acudieron a distintas comunidades así como juntas auxiliares, para regalar juguetes a nombre de la presidenta Bety Sánchez, extendiendo el mensaje de felicidad a todas las niñas y niños del municipio.

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