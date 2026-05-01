Roban efectivo y equipo tras asalto armado en el Centro de Convenciones de Puebla

Un asalto armado dejó pérdidas económicas a organizadores de un evento realizado en el Centro de Convenciones William O’Jenkins, en Puebla capital, luego de que un grupo de sujetos irrumpiera en el inmueble previo a su cierre.

Los delincuentes, armados y presuntamente a bordo de motocicletas, llegaron al inmueble del Bulevar 5 de Mayo poco después de las 10 de la noche.

Una vez en el sitio, los criminales sorprendieron al personal mientras realizaban el corte de caja, obligándolos a tirarse al piso para despojarlos de dinero en efectivo, mientras que otros implicados, tomaban los celulares y equipo de cómputo de las víctimas.

#Seguridad 🚓 Un grupo de sujetos asaltó a los organizadores de un evento en el Centro de Convenciones del bulevar 5 de Mayo.



Los maleantes habrían ingresado por el área de carga y descarga, amagaron al personal y se llevaron dinero en efectivo, teléfonos y computadoras.



Pese… pic.twitter.com/aUj6bEMuYN — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 1, 2026

Tras el atraco, escaparon sin que se reportaran detenidos ni personas lesionadas, por lo que se dio aviso a las autoridades para solicitar apoyo.

Cuando policías llegaron se les informó la forma en que fueron atacados y se realizó el resguardo del área, mientras que, se invitó a las víctimas a presentar su denuncia formal ante el ministerio público.

Aunque parte del equipo robado cuenta con geolocalización, hasta el momento no se ha informado sobre su recuperación, mientras autoridades ya investigan el caso.

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