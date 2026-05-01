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Estudiantes de Medicina BUAP obtienen bronce en Infomatrix Puebla 2026

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Ganaron reconocimiento con proyecto sobre microbiota intestinal.

Fátima Constanza Ramírez Ramírez, Ana Carolina Asomoza Rugerio y Javier Grande Bello, estudiantes de la Facultad de Medicina de la BUAP, lograron la medalla de bronce en Infomatrix Puebla 2026 en la categoría de Divulgación Científica con su proyecto “Disbiosis intestinal y salud metabólica: impacto sistémico ante el estímulo por grasas”.

Bajo la asesoría de la doctora Teresita Romero Ogawa, académica de la facultad, los estudiantes desarrollaron un modelo para representar la barrera intestinal y explicar qué sucede cuando existe un desbalance en la microbiota intestinal por consumo de grasas.

La doctora Teresita Romero Ogawa declaró: “Parte de nuestra tarea como docentes no nada más es dar clases, sino apoyar, acompañar y pues generar esa cosquillita por la investigación que no se da automáticamente con el ejercicio docente o de laboratorio, sino ir más allá de, de simplemente la formación cognitiva de los conocimientos, sino de otro tipo de experiencias para impactar pues en el ejercicio de la profesión, eh, mejorar o hacer algo por la salud a cualquier nivel. Es una oportunidad muy grande de expandir el ejercicio profesional más allá del simple acto médico clínico”.

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