UDLAP inaugura exposición que enaltece la talavera

La Universidad de las Américas Puebla presentó la exposición “Añicos de mayólica, la talavera en prácticas contemporáneas” en su campus de la Hacienda de Santa Catarina Mártir, integrando piezas de la Colección de Arte UDLAP con obras del estudiante José Ruiz. La muestra, curada por Erick Montero Mojica, establece un diálogo entre artistas consagrados como José Luis Cuevas, Manuel Felguérez y Jan Hendrix, con la visión experimental de nuevas generaciones.

La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre, reforzando el posicionamiento de la UDLAP como custodia de la colección universitaria privada más grande de México y su compromiso con la activación constante de acervos artísticos en diálogo con la comunidad estudiantil y el público general.

Ariadna Uribe Martínez, jefa de Patrimonio Artístico de la universidad, destacó durante la inauguración la importancia de “fortalecer el cruce entre el patrimonio y lo emergente, entre lo que heredamos y lo que estamos construyendo”. La exhibición forma parte de las celebraciones por el 85 aniversario institucional y 55 años del campus poblano, reflejando el compromiso con el proyecto Museo Viviente UDLAP que concibe el campus como espacio abierto al arte.

José Ruiz, estudiante de Artes Plásticas, expresó su gratitud por la oportunidad de exhibir junto a maestros consolidados: “Es importante que las piezas no solo se queden en los talleres, sino que salgan a la luz, donde se generan diálogos y donde como comunidad universitaria podemos crecer”. El evento inaugural incluyó una presentación del ballet Zenzontle en el patio central de la hacienda, creando una experiencia multidisciplinaria que vinculó artes visuales con expresión escénica.

